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Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Rize’nin Çayeli ilçesi Çataldere köyü’de az kişi tarafından bilinen iki şelale, köylüler tarafından turizme kazandırılmak isteniyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:37
Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Rize’nin Çayeli ilçesi Çataldere köyü’de az kişi tarafından bilinen iki şelale, köylüler tarafından turizme kazandırılmak isteniyor.


Çayeli ilçesinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çataldere köyündeki keşfedilmeyen Karap ve Karakaşlı Şelaleleri, görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağ yolları arasından ulaşım sağlanan iki şelaleye gitmek için araç yolunun ardından yaklaşık 20 dakikalık zorlu bir yürüyüş gerçekleşiyor. Zorlu yürüyüşün ardından şelalelere kavuşan insanlar, yeşil, mavi ve sarı renklerinin tüm tonlarını bir arada görme fırsatı buluyor. Yöreye özgü bitki örtüsü ile kanyon şeklindeki alanlara giden insanlar, şelale suyunun altına girerek serinleme fırsatı buluyor.


Köylerinin doğasının muhteşem olduğunu ve turizme kazandırılabilecek çok sayıda bölgeleri olduğunu ifade eden Çataldere köyü sakinlerinden Murat Karakaş, söz konusu bölgelerin yetkili kurumlar tarafından gün yüzüne çıkartılmasını istedi. Karakaş, “Senoz Vadimizde bir sürü yaylalarımız ve güzelliklerimiz var. Ayder’e ve çevredeki turizm merkezlerine benzer alanlarımız bulunmakta. Çataldere köyümüzde suyuyla, bitki örtüsüyle ve yeşilliğiyle muhteşem bir doğamız var ancak saklı kalmış durumda. Yetkili kurumlardan bu alanlarımızın turizme katkı sağlaması için açılmasını istiyoruz. Bu şelalenin suyu şu andaki seviyenin 4-5 katı fazlaydı. Şelalenin suyu da içerisinde olmak üzere derelerimiz hidroelektrik santraline alındığı için su seviyesi bu kadar azaldı. Eskiden bu şelaleye 200 metre uzaktan bakabiliyorduk. Şimdi altında duruyoruz. Eskiden bulunduğumuz bu yerde dursaydık basınçtan nefes alamazdık. Ama ırmakların suyu ile yine de şelale canlı kalmış durumda” dedi.


Çataldere Köyü Muhtarı Mahmut Akyıldız ise her iki bölge için de çalışmalar sürdürdüklerini, yetkili mercilerden konuyla ilgili yardım beklediklerini ifade etti. Akyıldız, “Köyümüzde gün yüzüne çıkmamış iki tane şelalemiz var. Birisi Karakaşlı, diğeri ise Karap Şelalesi. Yükseklikleri yaklaşık 30 ile 40 metre arasında bulunuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ön çalışması yapıldı. Ormaniye’den de SİT alanı olarak olurunu aldık. Bölgelerimizi turizme kazandırma açısından çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerimizin gün yüzüne çıkması gerekiyor. Yerli ve yabancı bazı turistler bu alanları keşfetti ve iki akşam bu alanlarda kamp kurdu. Yetkililerden bu konuyla ilgili bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:37
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