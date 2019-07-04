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Rizeli’nin seyir terası böyle olur

Rize’de yaşayan Osman Çelik yıllar önce babası ile birlikte diktiği çam ağacının gövdesine seyir terası kurdu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:59
Rizeli’nin seyir terası böyle olur

Rize’de yaşayan Osman Çelik yıllar önce babası ile birlikte diktiği çam ağacının gövdesine seyir terası kurdu. Çocukluğunda diktiği çam ağacına yıllar sonra seyir terası kuran Çelik, şimdilerde ise yaptığı o terasta çayını demleyip eşsiz manzara eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.


Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Bulutlu köyünde yaşayan Osman Çelik babasıyla birlikte diktiği ve o günlerden beri hayalini kurduğu terası yıllar sonra gerçekleştirdi. Çam ağacının gövdesine kalaslar ile inşa ettiği terası ağaca zarar vermeyecek şekilde çelik halatlarla bağladı. Elektrik bağlantısını da yapan Çelik şimdilerde manzaranın keyfini çıkarıyor.


Çelik’in yaptığı teras komşuları tarafından çok beğenilirken, kendisine ailesiyle birlikte çay içmek için fırsat bırakılmadığından dert yanıyor. Çelik ”Burada ailemle birlikte çay içmek istesem de beni rahat bırakmıyorlar. Sürekli arıyorlar kendi başıma ailemle oturamıyorum” şeklinde konuştu.


Terasın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Çelik “Burası benim hayalimdi. Burada bir köprü yapmıştım. Çocukluktan beri aklımda kalmıştı. Ağaçta büyüdü çam ağacını babamla dikmiştim. Geçenlerde buradan köy çok güzel gözüküyor dedim kerestelerimde vardı bu şekilde başlamak istedim. Kendi başıma yaptım. Elektriğini tüm montajını kendim yaptım” dedi.


Bulutlu köyü eski muhtarı Yaşar Canım terasın çok güzel olduğunu belirterek ”Bana da ilham kaynağı oldu. Ben de aynısını yapacağım manzara süper burada çayımızı içerek sohbet ediyoruz. Komşularımızla birlik beraberlik oldu. Burada huzur buluyoruz, Osman Çelik’e teşekkür ediyoruz. Buranın bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:59
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