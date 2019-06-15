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Rizeliler kahvaltıda buluştu

Rizeliler, gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:23
Rizeliler kahvaltıda buluştu

Rizeliler, gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Canlı bağlantıyla programa katılarak Rizelileri selamlayan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Biz hep şunu istedik; bu seçim tekrar edilmesin, oylar yeniden sayılsın. Nitekim yüzde onunu sayınca aradaki fark yarıdan daha aşağıya düştü. Fakat CHP bu gerçeği fark ettiğinden dolayı oyların yeniden sayılmasına şiddetle karşı çıktı” dedi.


Rizeliler, Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel ‘Yaza Merhaba Kahvaltısı’nda buluştu. Rize Vakfı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmaya;AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı ve Kültür Kenti Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Orhan Keçeli, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Nusret Bayraktar’ın yanı sıra çok sayıda Rizeli katıldı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da FaceTime üzerinden canlı yayınla programa bağlanarak Rizelileri selamladı.



“Kaderimiz şu yeryüzünü mamur etmektir”


Rizeli hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı ve Kültür Kenti Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “İstanbul’da akan fırtına deresi, Ayder Yaylası’nın sükuneti,Dolambaçlı yolların ulaştığı yaylalar, yürünemez yerlerde yükselen evler, damarlarda deli deli akan anzer balı. Biz Rizeliler İstanbul’a, Türkiye’ye, Dünyaya çok şey verdik, çok şey vereceğiz. Kaderimiz Rizedir, kaderimiz Türkiye’dir, kaderimiz şu yeryüzünü mamur etmektir” dedi.



Rizeli hemşehrilerimiz her zaman liderlerine sahip çıktı


Başkan Demircan ile FaceTime üzerinden canlı bağlantı kurarak salonda toplanan Rizelilere seslendi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Değerli kardeşlerim Rize sıradan bir yer değil. Rize bu yolculuğu başlatan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi. Rizeli hemşehrilerimiz her zaman liderlerine sahip çıktı, onun yol arkadaşlarına sahip çıktı. Bundan sonrada aynı desteği verecektir. Buna yürekten inanıyorum. Bu toplantıda siyasetin ustaları var. Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu’nda uzlaşmacı, birleştirici ve İstanbul ebrusuna uygun bir belediye başkanlığı yaptı. İnşallah bundan sonra da daha güzel hizmetler ülkemiz için gerçekleştirecek” dedi.



CHP gerçeği görünce oyların yeniden sayılmasına karşı çıktı


İstanbulluların 23 Haziran Pazar günü tekrar sandığa gideceğini de belirten Yıldırım, “İstanbul, gelecek beş yıl içerisinde yönetecek Belediye Başkanını seçecek. İsterdik ki bu seçim 31 Martta tamamlansın ve İstanbullu seçim tekrarı ile karşı karşıya kalmasın. Ancak YSK bir karar verdi. Biz hep şunu istedik; bu seçim tekrar edilmesin, oylar yeniden sayılsın. Çünkü oylar bir birine çok yakın. Nitekim yüzde onunu sayınca aradaki fark yarıdan daha aşağıya düştü. Fakat CHP maalesef bu gerçeği fark ettiğinden dolayı oyların yeniden sayılmasına şiddetle karşı çıktı. Bizim artık seçim tekrarını talep etmekten başka yapacağımız faaliyetimiz yoktu. Maksadımız 8.5 milyon İstanbullunun verdiği oyların yerli yerine gitmesinin takipçisi olmaktı. Bunun için çaba sarf ettik. Bunun bilinmesini istiyorum. 23 Haziran’da değerli Rizeli kardeşlerimizin reisimizin yolunda, 40 yıldır onunla beraber yol arkadaşlığı yapan kardeşi Binali Yıldırım’a destek olacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:23
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