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Rizeliler Aydın Zeytinyağı’na yoğun ilgi gösterdi

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan ikinci etap Tadım ve Tanıtım faaliyetlerinin altıncısı Rize Deniz Caddesinde ziyaretçilerinyoğun ilgisi ile gerçekleşti.

28 Temmuz 2019 Pazar 18:27
Rizeliler Aydın Zeytinyağı’na yoğun ilgi gösterdi

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan ikinci etap Tadım ve Tanıtım faaliyetlerinin altıncısı Rize Deniz Caddesinde ziyaretçilerinyoğun ilgisi ile gerçekleşti.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur zeytinyağı tanıtım etkinliği ile ilgili olarak, “Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin altıncısını Kardeş Borsamız olan Rize Ticaret Borsamızın destekleriyle Deniz Caddesinde ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde, bin ziyaretçiye Uluslararası ZeytinKonseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları İdris Kurt ve Barış Şenoltarafından, tüketicilere birebir “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler.Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya “Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına” katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketicilerzeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tağşişe yönelim azalacaktır. Rizeetkinliğimizde Borsamıza destek veren, kardeş Borsamız Rize Ticaret Borsası’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş ise “Kardeş Borsamız Aydın Ticaret Borsası’nınRize’de gerçekleştirdikleri Zeytinyağı tadımı ile tüketicilere zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler anlatılarak, Rizelilerin doğru zeytinyağı tüketmesi için bilgilendirdiler. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Aydın Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğinde standına ayrıca İyidere Belediye Başkanı Saffet Dere, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim ve MeclisÜyeleri, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Güven Aksoy da ziyaret ederek Zeytinyağı tadımı yaptı.


Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğine; Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri katılım sağladı. Aydın Ticaret Borsası heyetine Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş, Meclis Üyesi Mehmet İsmailoğlu ve Genel Sekreter İsmail Kocamaneşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 18:27
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