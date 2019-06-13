Rizeli çoban derede boğularak ölen ineğine böyle sarıldı RİZE (İHA) – Rize’de ineği boğularak telef olan bir çoban, ineğine sarılarak ağladı.

RİZE (İHA) – Rize’de ineği boğularak telef olan bir çoban, ineğine sarılarak ağladı.

Rize’nin İkizdere ilçesinde hayvancılık ile uğraşan Kenan Aydın’a ait inek bir derede boğularak telef oldu. Telef olan hayvanına üzülen Aydın büyük üzüntü yaşarken, ineğine sarılarak ağladı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

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