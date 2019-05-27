Rizeli balıkçılar o balığı ilk kez gördü

Karadeniz sularında ender görülen Fener Balığı Rize’de ağlara takıldı.

Karadeniz’in doğu bölgesi sularında görülmeyen, Karadeniz sularının soğuk olması nedeniyle daha çok suları sıcak olan Ege ve Akdeniz sularını seven Fener Balığı, Rize Merkez Alipaşa mahallesinde balıkçı ağına takıldı.

53 santimetre boyunda ve 4 kilogram ağırlığında olan ve balıkçıların bile pek nadir rastladığı balığı gören Şeref Köse isimli balıkçı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı arayarak ağlarına takılan balığı hiç görmediklerini belirtti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesi sonrası balığın Fener balığı olduğu belirlendi.