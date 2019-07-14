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Rizeli arıcılar bal sağımına başladı

RİZE (İHA) – Rize’de arıcılar bal sağımına başlayarak, ürettikleri balları sofralara hazır hale getiriyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:28
Rizeli arıcılar bal sağımına başladı

RİZE (İHA) – Rize’de arıcılar bal sağımına başlayarak, ürettikleri balları sofralara hazır hale getiriyor.


Rize’de bal üreticileri peteklerinden bal sağımlarına başladı. Yıl boyunca üretilen balların sağım işlemlerine, Temmuz ayında başlandı. Sağım işleminde dolu petekler kovandan alınırken, arıların yumurta bıraktığı peteklere ise dokunulmuyor. Sağım işleminin ardından alınan ballar, paketlenerek sofralara sunulmak üzere hazır hale getiriliyor.


Rize’nin Çayeli ilçesi Çataldere Köyü’ndeki bal üretici Yaşar Balcı da Senoz Vadisindeki diğer balcılar gibi bal hasadını gerçekleştirdi. Balcı, köydeki peteklerini yabani hayvanlardan korumak için yaklaşık 10 metrelik yüksekte bir alan hazırladı. Merdiven yardımıyla yükseklikteki alana çıkan Balcı, burada ilk olarak arılarının peteği terk etmesi için duman işlemi gerçekleştirdi. Arıların peteği terk etmesinin ardından peteklerini açan Balcı, çalışkan arılarının ürettiği balları alarak farklı bir kutuya koydu. Peteklerinin içerisindeki balları süzen Balcı, balı sofralara sunmak için hazır hale getirdi.


Çataldere Köyü’nde yaşayan ve arıcılıkla uğraşan Yaşar Balcı, balının özellikle hastalar tarafından tercih edildiğini ifade etti.


Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da güzel ve fazla bal sağdıklarını ifade eden Balcı, "Temmuz, Ağustos aylarında sağım gerçekleştiriyoruz. Sağımın ardından peteklerimizi bulunduğumuz alandan kendi yaylalarımıza getireceğiz. Yaylalarımızda çiçekler yenileniyor. Arı kendini orada değiştiriyor, daha güçlü oluyor ve kışa hazırlanıyor. Allaha şükür her yıl aldığımız gibi bu yılda güzel bal aldık. Türkiye’nin balının şifalı olduğunu Dünya çapında biliniyor. Senoz Vadisi’nin balı özellikle kestane, komar ve likapa karışımı oluyor. Bize de çok isteyen ve sipariş eden oluyor" dedi.



“Anzer balıyla bizim balımızın arasındaki tek fark fiyatı"


Anzer Balı’nın bu yıl bin TL’den satılacağına sitem eden Yaşar Balcı, Senoz Vadisi’nde üretilen ballar ile Anzer Balı’nın tek farkının fiyat olduğunu ifade etti. Balcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Anzer Balı’yla bizim balımızın arasındaki tek fark fiyat farkıdır. Başka hiçbir farkı yoktur. Biz kendi balımıza ortalama 300 TL değer biçiyoruz, ama Anzer Balı bin TL’den satılıyor. Ballarımızın arasında fiyat farkından başka hiçbir fark yoktur. Bin TL bal fiyatı olmaz. Senoz Vadisi’nin balı Anzer Balı’ndan daha iyidir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:28
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