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Rize'den girdi, Trabzon'dan çıktı! 4 gündür yüzüyor

Bayramın 1. günü kaçarak Rize'den denize giren kurbanlık dana bugün Trabzon'da ortaya çıktı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:11

Rize’de Kurban Bayramı’nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve vatandaşların takip ettiği dana denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize’ye gönderildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:11
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. kaçan dana

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