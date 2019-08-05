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Rize’deki selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nun yakınlarının bekleyişi sürüyor

Rize’de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Salarha Deresi’nin taşması sonucu sele kapılan Hüseyin Çapoğlu’nun yakınlarının bekleyişi sürüyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:12
Rize’deki selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nun yakınlarının bekleyişi sürüyor

Rize’de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Salarha Deresi’nin taşması sonucu sele kapılan Hüseyin Çapoğlu’nun yakınlarının bekleyişi sürüyor.


Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Salarha Vadisi’nde dereleri taşırdı. Derenin taşması sonucu bir araç sel sularına kapılırken, araç içerisinde bulunan 2 kişi kurtarıldı. Selde araç içerisinde bulunan Hüseyin Çapoğlu ise sel sularına kapılmaktan kurtarılamadı. Derenin debisinin düşmesiyle AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmaları başlanırken, Çapoğlu’nun yakınlarının arama çalışmalarını takip ediyor.


Hüseyin Çapoğlu’nun yakını Servet Yetir, selden yarım saat önce Çapoğlu ile görüştüğünü belirterek, “Olaydan yarım saat önce kendisiyle görüştük. Gitme demiştik ona. Amcasının oğullarıyla beraberdi. Bir anda internette sel haberi gördük, 1 kişi kayıp. Bizde köye çıktığını biliyorduk, tereddüt ettik ve aradık telefonuna ulaşamadık. Amcasının oğlunu aradık onun telefonu da çaldı cevap vermedi. İnternette kendi ismini görünce karakola gittik. Şimdi sabahtan beri burada arama çalışmaları devam ediyor. Allah razı olsun AFAD, UMKE hepsi bir yerden arıyor. Allah’tan umudumuzu kesmiyoruz, inşallah bulacağız onu” dedi.


Rıfat Çapoğlu yakını ise, “Akşamki duyumumuza göre ırmakların suları yola taştı. Araba asfaltın üstünden geçmek üzereyken sürüklenmeye başladı. Bu da arka kapıyı açınca dereye doğru düştü dediler bize” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:12
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