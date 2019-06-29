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Rize’de ’Yaz spor okulları’ açıldı

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bugün düzenlenen törenle açılışı yapılan “Yaz Spor Okullarında” 30 branşta 3 bin sporcu eğitim görecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:43
Rize’de ’Yaz spor okulları’ açıldı

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bugün düzenlenen törenle açılışı yapılan “Yaz Spor Okullarında” 30 branşta 3 bin sporcu eğitim görecek.


Yeni Şehir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine, Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Antrenörler, sporcular ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda veli katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Rize genelinde toplam 30 branşta 05-18 yaş grubunda toplam 3 bin sporcu ile yaz spor okullarını başlattıklarını belirterek, "Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, onları başarılı birer sporcu yapabilmek, onlarda spor kültürünün oluşmasında katkı sağlamak amacı ile il ve ilçelerimizde toplamda 30 branşta 05-18 yaş grubu 3 bin sporcu adayımıza eğitim vereceğiz. İlimiz son yıllarda yapılan spor yatırımları ile il merkeze ve ilçeleri ile tam bir spor merkezi haline gelmiştir. Devletimiz gerekli alt yapıyı bizler için sağlamıştır. Bize ise spor yapmak ve başarıyı yakalamak kalıyor. Yapılan tesislerde ilimiz tam bir spor kenti olmuştur. Dedi. Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, açılışta öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Yaz aylarında yapabileceğiniz en doğru spora bugün adımınızı atıyorsunuz. Hayatınızda iyiki yapmışım diyebileceğiniz iki aylık güzel bir aktiviteyi bugün başlatıyorsunuz. Bu kararı verdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Kendinize güzel bir iyilik yaptınız" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda gösteriler sunuldu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:43
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