Rize'de yaylacılara "Yaylalardan inin" çağrısı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında yer alan yaylalarda aralıklarla etkili olan kar yağışı 2 bin rakıma kadar indi ve yaylaların zirveleri beyaza büründü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslendiği yaylalardaki vatandaşlar, kar yağışı sonrasında yayla evlerini kapatarak sürülerini bölgeden indirmeye başladı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde, geçen yıllarda yaylalarda mahsur kalan yaylacıların durumları göz önüne alınarak 10 Ekim tarihine kadar yaylacıların yerleşim yerlerine inmesi konusunda karar alındı. Çamlıhemşin ilçesinde yayla ve yaylacı sayısının fazla olması nedeniyle ilçe kaymakamlığı mağduriyet yaşanmaması için yaylalarda 10 Ekim'den sonra kimsenin kalmaması konusunda çağrıda bulundu.

Çamlıhemşin Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''İlçemize bağlı yaylalarda bulunan vatandaşlarımızın kış şartlarının yoğun olduğu bu aylarda yaylalarda kalmaması ve ilçe merkezlerine gelmesi hayati önem taşımaktadır. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerimiz var. Kışın acil müdahale gerektiği durumlarda en önemli talep yaylalarda mahsur kalan vatandaşlarımız ve ailelerinden geliyor. Bu sorunları artık yaşamamak için 10 Ekim’den sonra yaylalarda kimsenin kalmaması Konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istedik. Bu tarihten itibaren yaylada kalan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması bizim için önemlidir” dedi.