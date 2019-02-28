Rize'de yarın okullar tatil mi? | Rize 1 Mart Cuma kar tatili son dakika

Rize'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyordu. Kar yağışının etkisiyle Rize'de yaşayan vatandaşlar yarın 1 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla beklerken valilikten resmi açıklama geldi. Peki yarın Rize'de okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı...

Rize'de 1 Mart Cuma günü okullar tatil mi?

Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.



Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.