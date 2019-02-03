Rize'de yangın: 1 ölü Konteynerde çıkan yangında 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'de konteynerde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Taşlık köyünde, 78 yaşındaki Vahittin Beşikçi'nin kaldığı 2 odalı konteynerde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan Beşikçi, yanarak hayatını kaybetti. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının devrilen elektrik sobasından kaynaklandığını belirlendi. Yardıma muhtaç olan Beşikçi'ye konteynerin, 2016'da dönemin Rize Valisi Ersin Yazıcı tarafından yaptırıldığı öğrenildi.



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