Rize'de uyuşturucu operasyonu

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, alüminyum folyoya sarılı 47,32 gram metamfetamin, 3,43 gram ve tek parça halinde 88,30 gram olmak üzere toplam 91,73 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili R.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlılardan R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yabancı uyruklu M.K. ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.