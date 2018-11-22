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Rize'de uyuşturucu operasyonu! 2 torbacı yakalandı

Rize polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 21:37
Rize'de uyuşturucu operasyonu! 2 torbacı yakalandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonel çalışmalar neticesinde İyidere ilçesi ve il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen torbacı 2 şahıs yakalandı.

Yapılanaramada ise alüminyum folyoya sarılı 3 parça halinde satışa hazır vaziyette 47,32 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddesi ve şatışa hazır vaziyette 2 parça halinde 3,43 gram ve tek parça halinde 88,30 gram olmak üzere toplam 91,73 gram ot esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.K isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K isimli yabancı uyruklu şahıs ise gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edildi.

'Mücadelemiz etkin ve kararlılıkla devam edecektir'

Rize İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile mücadelemiz etkin ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 21:37
  1. Rize
  2. uyuşturucu operasyonu

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