0553 313 94 23

Rize'de trafik kazası: 11 yaralı

27 Haziran 2019 Perşembe 13:16
Rize'de trafik kazası: 11 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de bariyerlere çarparak devrilen minibüste bulunan biri bebek, 11 kişi yaralandı.

Çayeli'nden Rize istikametine seyreden Mustafa Çamyar yönetimindeki 52 DA 749 plakalı minibüs, Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan S.Ç, G.Ç, S.Ç, O.E, K.A, A.A, N.A, E.K, M.E.S ve E.S yaralandı.

Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:16
  1. Rİze
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
    1. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    2. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    3. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    4. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    5. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    6. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    7. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    8. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    9. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    10. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    11. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    12. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    13. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    14. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    15. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    16. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    18. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    19. Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol..
    20. Anadolu Ajansında "dijital iletişim"..
    21. Rusya ile İsrail arasında gerginlik!
    22. TİKA’dan Komorlar’da çiftçilere destek
    23. Vedat Muriç hangi takıma transfer..
    24. HDP’li belediye meclis üyesi ve ailesi..
    25. Akçakoca’da meydana gelen pat pat..
    26. Sigara kaçakçılığından 3 kişiye adli..
    27. Denizatı Derneğinden örnek proje
    28. "Badminton’u kitlelere ulaştıracak ve..
    29. Kaymakam Pişkin, yangın çıkan köyde..
    30. Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu,..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!