Rize'de trafik kazası: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Gündoğdu Mahallesi'nden Rize yönüne seyreden Kenan Yaman (65) yönetimindeki 53 DD 856 plakalı otomobil, İslampaşa Mahallesi stadyum mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kamyona çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilinde sıkışan sürücü Yaman, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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