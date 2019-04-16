Rize'de trafik kazası: 1 ölü

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Ahmet Bakar (56) yönetimindeki 25 ED 587 plakalı kamyonet, Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada, kamyonette sıkışan sürücü olay yerine gelen AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Bakar olay yerinde hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.