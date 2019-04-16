Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Rize'de trafik kazası: 1 ölü16 Nisan 2019 Salı 21:21
RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Bakar (56) yönetimindeki 25 ED 587 plakalı kamyonet, Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.
Kazada, kamyonette sıkışan sürücü olay yerine gelen AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Bakar olay yerinde hayatını kaybetti.
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