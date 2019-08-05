Rize’de sulara kapılarak kaybolan vatandaşım kimliği belirlendi Rize’nin Salarha Beldesinde taşan derenin sularına kapılarak kaybolan vatandaşın Hüseyin Çap olduğu öğrenildi.

Rize’nin Salarha Beldesinde taşan derenin sularına kapılarak kaybolan vatandaşın Hüseyin Çap olduğu öğrenildi.

Salarha Beldesi’nde bir otomobilde 3 kişi mahsur kalmış, 2 kişi araçtan kurtarılırken bir kişi de sulara kapılarak kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşın Hüseyin Çap olduğu öğrenildi.

Bölgede çok sayıda polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Rize Belediyesi ekipleri Hüseyin Çap’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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