Rize'de sel felaketi! 3 kişi kayboldu

Rize’de merkeze bağlı Muradiye beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sele kapılan 3 kişi kayboldu.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Olay, Muradiye beldesinde meydana meydi. Edinilen bilgiye göre, Rize’de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı.

3 kişi selde kayboldu

Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Öte yandan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sele kapılan 3 kişi ise kayboldu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde kaybolanların Nuri Cemal Mert ile eşi Hacer Mert, Güneysu ilçesinde ise Halil Arıcı olduğu bildirildi.

Arama çalışması başlatıldı

Olayla ilgili bölgelere AFAD, JAK ve yerel arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.