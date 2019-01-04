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Rize'de sahilde kurulan sobalar kaldırıldı

Rize sahil kesiminde açık alanda hizmet veren işletmecilerin müşterilerinin ısınması için masaların arasına kurduğu sobalar, Rize Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı- Belediye Başkanı Reşat Kasap:- "Dışarıdan bakınca bir taraftan sempatik duruyor diğer taraftan ise belediye başkanı olarak tabii ki izinsiz yapılan böyle bir duruma da ister istemez müdahale etmemiz gerekiyordu"

04 Ocak 2019 Cuma 15:51
Rize'de sahilde kurulan sobalar kaldırıldı

RİZE (AA) - Rize sahil kesiminde açık alanda hizmet veren işletmecilerin müşterilerinin ısınması için masaların arasına kurduğu sobalar kaldırıldı.

Kent merkezinde hizmet veren kafeteryaların işletmecileri tarafından sahil parkındaki yürüyüş alanlarına konulan masa ve kurulan sobalar, Rize Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'de kış aylarının daha çok yağmurlu geçtiğini ama bu yıl pek yağmur yağmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Sahildeki esnaf arkadaşlarımız böyle bir şey değerlendirmiş. Türkiye kamuoyuna da mal oldu. Dışarıdan bakınca bir taraftan sempatik duruyor diğer taraftan ise belediye başkanı olarak tabii ki izinsiz yapılan böyle bir duruma da ister istemez müdahale etmemiz gerekiyordu. Kullanan vatandaşlarında da beğendiğini ve memnuniyetini de biliyorum. Legal anlamda olması gerekir. Belediye olarak kaldırmak zorunda kaldık."

- "Bizim ve vatandaş açısından güzel bir şeydi"

İşletme sahibi Fahri Ekşioğlu ise halkın talebi üzerine soba kurduklarını aktardı. Belediyeden izin almadıklarını anlatan Ekşioğlu, şunları söyledi:

"Bizim ve vatandaş açısından güzel bir şeydi. Güzel ve olumlu tepkiler de aldık. Biz belediye ile işbirliği işçinde bir şey yapmadığımız için uygun görmedi. Biz belediye bunu daha güzel bir hale getireceğimiz inanıyoruz. Şimdi vatandaşımız ısınamayacak ve sobanın üzerinde kestanesini pişirip çayını içemeyecek. Bunu duyup gelenler oldu. Soba olmadığını söyledik. Bizim elimizde olmadığından ve izin almadığımızdan dolayı kaldırıldı. Masaları ve sobaları kurduğumuz alan zaten bize ait bir alan değildi."

Ramazan Köse de sobalar kaldırıldıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Burası Rize. Çok yağmur alan bir bölgemiz. Biz de ekmeğimizi buradan kazanmaya çalışıyorduk. Sobaları kurduğumuz yer bize ait olmadığı için belediye tarafından kaldırıldı. Bunu da saygıyla karşıladık. Vatandaşlarımızın da taleplerine cevap vermek gerekiyor. Belediye Başkanımız inşallah bunun farkında olur."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:51
  1. Reşat Kasap
  2. Rİze
  3. Rize Belediyesi
  4. Sahil
  5. soba

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