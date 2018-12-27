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Rize'de minibüs yayalara çarptı: 2 yaralı

27 Aralık 2018 Perşembe 20:50
Rize'de minibüs yayalara çarptı: 2 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kazım Eren Kazdal yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Koçer ve Marife Özay'a çarptı.

Kazada yaralanan Nazan Koçer Rize Devlet Hastanesine, Marife Özay ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Marife Özay'ın Rize Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı, Nazar Koçer'in aynı okulda felsefe öğretmeni olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:50
  1. Rİze
  2. trafik kazası

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