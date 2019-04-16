Rize’de ’Mıhlama Yarışması’

Rize’de "Turizm Haftası" kapsamında mıhlama yarışması düzenlendi.

Mıhlamasıyla ünlü Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünde mıhlama yarışması düzenlendi. Yarışmada Andonlu olma şartı konulunca sadece 3 kişi yarışmaya katıldı. 3 kişinin kıran kırana yarıştığı mıhlama yarışmasında Şemsettin Manevracı birinci oldu.

Rize’ni önemli değerli ürünlerinden birinin mıhlama olduğunu ve Valilik görevine başladığı günden itibaren her gün mıhlama yediğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, “Şehirleri yaşatan, var eden oraların simgeleridir. Mıhlama önemli simgelerimizden. Andon köyü bunların en özelleri arasında geliyor. Mıhlama Andon’da doğmuş, Karadeniz’e yayılmıştır. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Etkinliğe Rize Valisi Kemal Çeber’in yanı sıra RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Hocaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Renkli görüntülere yarışmada yarışmayı izlemeye gelen katılımcılara mıhlama ikram edildi.