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Rize’de korkutan yangın

Rize merkez Piriçelebi Mahallesi, PTT binası arkasında bir binanın 2.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Rize’de korkutan yangın

Rize merkez Piriçelebi Mahallesi, PTT binası arkasında bir binanın 2. katında çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ririçelebi Mahallesi Müze 1 Apartmanının 2. katında Abdullah Delibalta’ya ait evde, Delibalta’nın otizmli olduğu öğrenilen çocuğunun elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.


Dar sokakta bulunan eve zor şartlar altında kısa sürede ulaşım sağlayarak olay yeri güvenliğini alan ekipler, alevleri daha çok büyümeden kontrol altına aldı, ev içerisinde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.


Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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