Rize'de "Kış Ortası Su Kuşlarının Sayımı" yapıldı

RİZE (AA) - Rize'de, "Kış Ortası Su Kuşlarının Sayımı" tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kış Ortası Su Kuşlarının Sayımı"nın, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, aynı alanlarda, aynı noktalardan yapılan standart sayımların uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde yararlı olduğuna işaret edildi.

Kış Ortası Su Kuşlarının Sayımının amacının, ülkede kışlayan su kuşları hakkında elde elden bilgilerin paylaşılmasına, alanların ve türlerin korunmasına katkı sağladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su kuşu tanımlama konusunda uzman olan kuş gözlem toplulukları ve gönüllü sayım ekipleri tarafından yapılan sayım sonuçları ülke genelinde toplanmaktadır. Toplanan sonuçlar, öncelikle kontrol edilerek olası hatalar sayım yapan ekiple koordineli olarak düzeltilmekte ve Kış Ortası Kuşlarının Sayımı veri tabanına girilmektedir.Veriler, yapılan analizler sonucunda rapor haline getirilerek Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları adıyla her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır. Yayın, öncelikli olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kuş gözlemcileri başta olmak üzere üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yöneticiler ve daha birçok ilgi grupla paylaşılmaktadır."

Sayım sonuçları ve bazı analizlerin dünya ölçeğinde Uluslararası Sulak Alanlar Kurumu ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu ile paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, "Sayım yapılan tüm ülkelerden toplanan verilerin birleştirilmesi sonucunda ise su kuşlarının biyo-coğrafik popülasyonları ve sulak alanlar hakkında çok önemli bilgiler edinilmektedir. Elde edilen tüm bu veriler, aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından da kullanılarak türlerin kırmızı liste statü değerlendirmeleri yapılmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye genelinde Kış Ortası Su Kuşlarının Sayımının, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapıldığı belirtildi.

Rize'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile doğa dernekleri işbirliğiyle gerçekleştirilen sayımın tamamlandığı vurgulanan açıklamada, sulak alanlarda yürütülen sayımda farklı türde çok sayıda kuş gözlemlendiği, verilerin analizine devam edildiği aktarıldı.