Rize’de kendiliğinden çöken köprünün yapımına başlandı

Rize’nin Ambarlık köyünde geçtiğimiz günlerde kendiliğinden yıkılan tarihi kemer köprünün yeniden yapımına başlandı.

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan tarihi kemer köprünün yapım çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemede İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Fatih Topçu, Merkez İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve İl Özel İdaresinin İlgili Birim Müdürleri Başkan Türüt’e eşlik etti.

Başkan Türüt, burada yaptığı açıklamada, en büyük tesellilerinin herhangi bir can kaybının olmamasının olduğunu ifade ederek, “Ambarlık aynı zamanda kendi köyüm ve bu 300 yıllık tarihi köprüde bütün köylülerimizin olduğu gibi benimde anılarım var. Yıkıldığını görmek herkesi olduğu gibi beni de çok üzdü. Olay olduğunda il dışında olmama rağmen ilgili makamlarla gerekli görüşmeleri yaptık. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğümüz de ilgili incelmeyi yaparak hemen çalışmalara başladı. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulacak” dedi.

Başkan Türüt ve beraberindeki heyet buradan merkeze bağlı Elmalı köyüne geçerek, Elmalı, Erenköy ve Yemişlik köylerini kapsayan içme suyu projesi hakkında ilgili köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.