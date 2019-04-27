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Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

27 Nisan 2019 Cumartesi 21:30
Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Emine Karabulut, denizde ölü bulundu.

Balıkçı köyünde akşam saatlerinde denizde kadın cesedi gören balıkçılar, jandarmaya haber verdi. Tekneyle denize açılan ekipler, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan cesedi karaya çıkardı. İncelemede, cesedin Emine Karabulut'a (58) ait olduğu belirlendi. Karabulut'un cesedi morga kaldırıldı.

İkiztepe Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Emine Karabulut geri dönmeyince yakınlarının ihbarı üzerine, polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 21:30
  1. Emine Karabulut
  2. Kadın
  3. Rİze

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