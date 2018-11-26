Rize'de kaybolan down sendromlu şahıs aranıyor
Rize'nin İyidere ilçesinde kaybolan down sendromlu 59 yaşındaki Osman Cerrah'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.26 Kasım 2018 Pazartesi 20:23
Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Sarayköy Mahallesi'nde dört gün önce evinden ayrılan Osman Cerrah'dan haber alınamaması üzerine, yakınları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine polis, AFAD ve jandarma ekiplerince mahalle civarında arama başlatıldı.
Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de eşlik ediyor.
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