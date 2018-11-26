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Rize'de kaybolan down sendromlu kişi aranıyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:13
Rize'de kaybolan down sendromlu kişi aranıyor

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde kaybolan down sendromlu 59 yaşındaki Osman Cerrah için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarayköy Mahallesi'nde dört gün önce evinden ayrılan Osman Cerrah'dan haber alınamaması üzerine, yakınları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis, AFAD ve jandarma ekiplerince mahalle civarında arama başlatıldı.

Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de eşlik ediyor.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:13
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