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Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı

05 Temmuz 2019 Cuma 19:01
Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum'dan Rize'ye giden Seyfi Karadeniz (65) yönetimindeki 53 AP 506 plakalı kamyonet, Ovit Dağı mevkisi Demirkapı köyünde dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:01
  1. Rİze
  2. trafik kazası

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