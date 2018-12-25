Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde, kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yavuz köyünde, İ.M'ye ait eve operasyon düzenledi.



Söz konusu adreste yapılan aramada, el yapımı tabanca gövdesi, tabanca namlusu, 3 şarjör, çok sayıda silah parçası ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan İ.M'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.