Rize’de jandarmadan silah operasyonu Rize’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda tabanca yapımına yarayan muhtelif parçalar ele geçirildi.

Rize’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda tabanca yapımına yarayan muhtelif parçalar ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayı içerisinde yapılan aramalar neticesinde 2 adet silah imalathanesi ele geçirilirken, 2 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 12 adet 12 cl av tüfeği fişeği, 6 adet kabza kapağı, 3 adet tabanca üst kapağı, 1 adet tabanca namlusu, 8 adet tabanca yayı, 4 adet şarjör, 2 adet tabanca gövdesi ve çok sayıda tabanca yapımına yarayan muhtelif parçaya el konuldu.

Operasyonlarda ayrıca 30 kök kenevir bitkisi, 4 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Rize Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, yapılan işlemlerini müteakip yakalanan 11 şahıs serbest bırakılırken ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Öte yandan, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 166 zanlı hakkında işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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