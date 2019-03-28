Rize’de jandarmadan operasyon

Rize’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve aramalarda 9 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1–28 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan yol kontrol ve adli arama uygulamaları kapsamında kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 3 bin 629 paket kaçak sigara, 242 litre kaçak alkollü içki, 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 2 adet 7.65 mm. tabanca şarjörü, 13 adet 7.65 mm. çapında fişek, 630 gram kubar esrar ve 13 adet ecstasy hap ele geçirildi. ele geçirilen malzemelere el konulurken şüphelilere Özel Tüketim Vergisi Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ kapsamında 79 bin 83 TL idare para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi sınır dışı edilirken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.