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Rize’de iki festival birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı

Bu yıl 30.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08
Rize’de iki festival birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı

Bu yıl 30.’su düzenlenen Uluslararası Çay, Turizm ve Spor Festivali ve bu yıl 10.’su düzenlenen Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali bu yıl birleşti. İki festivalin birleşmesiyle ise ortaya renkli görüntüler çıktı.


Her yıl Rize Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çay, Turizm ve Spor Festivali’nin 30.’su düzenleniyor. Festival kapsamında gerçekleşen etkinliklerden bir tanesi de kortej yürüyüşü ve konserdi. Bu yıl 10.’su düzenlenen Tulum ve Müzik Festivali ise Rize Belediyesi’nin düzenlediği festivalin kortej yürüyüşü ile aynı güne rastlayınca yürüyüşler ve haliyle gösteriler de birleşti. Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanından başlayan kortej yürüyüşü Rize Sahili’nde hazırlanan konser ve gösteri alanında son buldu. Yürüyüşe Çay, Turizm ve Spor Festivali’ne katılanların yanı sıra Tulum ve Müzik Festivali kapsamında Rize’ye gelen Azerbaycan, İran, Bulgaristan, Rusya, Dağıstan, Gürcistanlı ve Anakra’dan, Gümüşhane’den, Bursa’dan, Rize’den programa katılan Türk dansçılarla birlikte 12 gurup katıldı. Yürüyüş sonrasında yurt içi ve yurt dışından gelen dansçılar sırayla Rize Sahili’nde kurulan sahnede hünerlerini sergiledi.




‘Bölgenin en büyük festivali diyebiliriz’


Festival hakkında açıklama yapan Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali Tertip Komitesi Başkanı Hakan Güven “Bu bölgenin en büyük festivalini yaptığımızı söyleyebilirim. Çünkü Rize ve Artvin ilini kapsayan bir festival. Çok büyük bir coşku ile başlıyoruz. Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan, Rusya, Bulgaristan, Bursa, Gümüşhane, Ankara, yani öyle bir mozaik oluşturduk ki bütün dünya barışına örnek olacak bir görüntü yakaladık, hedefimizde zaten o. Ekiple beraber 500 kişilik bir ekiple organizasyonumuza Bismillah diyerek başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08
  1. konser
  2. sergi

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