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Rize’de Denizde Güvenlik Eğitimi Tatbikatı yapıldı

Rize’de il genelindeki denizcilik meslek liseleri tarafından gerçekleştirilen denizde güvenlik eğitimi tatbikatı yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:35
Rize’de Denizde Güvenlik Eğitimi Tatbikatı yapıldı

Rize’de il genelindeki denizcilik meslek liseleri tarafından gerçekleştirilen denizde güvenlik eğitimi tatbikatı yapıldı.


Tatbikata Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz, Pazar Kaymakamı Abdullah Terzi, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Çayeli Ahmet Hamdi İsakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nin organizatörlüğünde Rize geneli Denizcilik Meslek Liseleri tarafından Çayeli Deniz Güvenlik Tesisleri’nde gerçekleştirilen Denizde Güvenlik Eğitimi Tatbikatı’na katılarak yapılan faaliyetler protokol tarafından yakinen takip edildi.


Tatbikat sonrası değerlendirmelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber ”Her meslek kendi içerisinde olası riskler barındırıyor. Bizde bu risklere karşı çözümler üretip bunu aktif olarak kullanmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile öğrencilerimizde bu tatbikatı düzenlediler ve risklere karşı mücadelede almış oldukları eğitimler sonucu elde ettikleri kazanımları başarılı bir şekilde kullanarak olaylara müdahale ettiler. Düzenlenen bu tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve öğrencilerimiz gerçekleştirmiş oldukları başarılı tatbikattan dolayı tebrik ediyorum“ dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:35
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