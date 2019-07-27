0553 313 94 23

Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

Rize’de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:53
Rize’de bir şahıs genç kızı böyle darp etti

Rize’de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor'da transfer
    1. Alanyaspor'da transfer
    2. GÜNCELLEME- İdlib'e hava saldırıları:..
    3. Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya..
    4. "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    5. Büyükşehirin Salihli’deki..
    6. Beyşehir’de Uluslararası Göl Festivali..
    7. "Türkçenin en güzel konuşulduğu yer..
    8. Bayburt Belediyesi’nden vefa töreni
    9. Ziya Selçuk: Bakış açımız doğmamış..
    10. Esenyurt'ta özel halk otobüsü alev..
    11. Kılıçdaroğlu'ndan AYM'nin skandal..
    12. Elektrik hattı bakım çalışması yapan..
    13. Erdoğan ve Mahathir, Baykar'ı ziyaret..
    14. EYOF 2019’da milli judocular karma..
    15. Fuat Oktay, Tunus'ta Sibsi'nin cenaze..
    16. Gaziantep’te orman yangını
    17. Köse'yi şehit eden teröristin ifade..
    18. Antalya’da balkondan düşen kadın öldü
    19. Kenan Bozgeyik: Kar oranını artıran..
    20. El Bab’da patlama: 2 ölü, 11 yaralı
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz