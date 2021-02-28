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Korona Virüs Rize'de bir apartman karantinaya alındı
Korona Virüs

Rize'de bir apartman karantinaya alındı

Rize'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 10:14:00 -
Rize'de bir apartman karantinaya alındı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde alınan tüm tedbirlere rağmen Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, vakalar nedeniyle Raşide Bibinzade Sokak'taki ilgili apartmanda karantina uygulamasına karar verildiği kaydedildi.

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