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Rize'de bin 49 sandıkta 264 bin 366 seçmen oy kullanacak

Rizeli 264 bin 366 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek- Bin 49 sandığın kurulacağı Rize'de, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 14:03
Rize'de bin 49 sandıkta 264 bin 366 seçmen oy kullanacak

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Rizeliler, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Rize'de 264 bin 366 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Rize'deki seçmen sayısı 22 bin 40 arttı.

Rize'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 6 sandık kurulurken, bu seçimlerde ise bin 49 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkez ilçede

Rize'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe merkez oldu. 100 bin 270 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı merkezde 351 sandık bulunacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 151 sandık ve 35 bin 60 seçmenle Çayeli, üçüncü sırada da 122 sandık ve 31 bin 100 seçmenle Ardeşen geliyor.

14 sandık ve 2 bin 534 seçmenle en az seçmen ve sandık Hemşin ilçesinde olacak.


İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Ardeşen12231 bin 100

Çamlıhemşin 42 7 bin 9

Çayeli15135 bin 60

Derepazarı29 7 bin 593

Fındıklı 5813 bin 333

Güneysu5213 bin 737

Hemşin 14 2 bin 534

İkizdere 43 8 bin 463

İyidere31 8 bin 76

Kalkandere4911 bin 814

Merkez 351 100 bin 270

Pazar10725 bin 377

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:03
  1. Rİze
  2. seçmen sayısı

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