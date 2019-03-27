Rize'de bin 49 sandıkta 264 bin 366 seçmen oy kullanacak

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Rizeliler, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Rize'de 264 bin 366 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Rize'deki seçmen sayısı 22 bin 40 arttı.



Rize'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 6 sandık kurulurken, bu seçimlerde ise bin 49 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkez ilçede

Rize'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe merkez oldu. 100 bin 270 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı merkezde 351 sandık bulunacak.



Merkezden sonra ikinci sırada 151 sandık ve 35 bin 60 seçmenle Çayeli, üçüncü sırada da 122 sandık ve 31 bin 100 seçmenle Ardeşen geliyor.

14 sandık ve 2 bin 534 seçmenle en az seçmen ve sandık Hemşin ilçesinde olacak.





İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Ardeşen12231 bin 100

Çamlıhemşin 42 7 bin 9

Çayeli15135 bin 60



Derepazarı29 7 bin 593



Fındıklı 5813 bin 333



Güneysu5213 bin 737



Hemşin 14 2 bin 534



İkizdere 43 8 bin 463



İyidere31 8 bin 76



Kalkandere4911 bin 814



Merkez 351 100 bin 270



Pazar10725 bin 377