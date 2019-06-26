Rize'de balıkçı teknesi alabora oldu Teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Rize Sahil Parkı mevkisinden 100 metre açıkta, 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Bu sırada denizin dalgalı olması nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 4 kişiyi kurtardı. Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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