Rize’de asayiş uygulamalarında aranan 551 kişi yakalandı Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından Nisan ayında icra edilen uygulamalarda aranan 551 kişi yakalandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından Nisan ayında icra edilen uygulamalarda aranan 551 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Nisan ayında il genelinde yapılan terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik uygulamalarını paylaştı. Uygulamalarda aranan 551 kişinin yakalandığı, bunlardan 53’ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Bir ayda meydana gelen olaylarda 13 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 240 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör kütüğü, 1 adet av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 51,38 gram esrar maddesi, 37,11 gram skunk, 16 adet extacy hap, 15 adet bitki tohumu, 5 bin 948 paket kaçak sigara ve 88 şişe kaçak içki ele geçirildiği kaydedildi.

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