Rize’de Asayiş

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde yakalama emri çıkartılan 613 kişi gözaltına alınırken, 51’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla1-28 Şubat 2019 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler neticesinde, TEM, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” verilen toplam 613 kişi yakalandı. Yakalanan 613 şahıstan 51’i sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda ise 26 adet Tabanca, 18 adet Tabanca Şarjörü, 222 adet Tabanca Fişeği, 1 adet Av Tüfeği, 24 adet Av Tüfeği Fişeği, 4 adet Şarşör Kütüğü, 2 adet Kurusıkı Tabanca, 5 adet Kurusıkı Tabanca Fişeği ele geçirilirken 4 adette Bıçak ele geçirildi. Ayrıca 2 kilo 624 Gram Esrar, 2 Gram Metamfetamin, 3 kilo 331 Gram Skunk, 16 adet Extacy Hap, 2 adet Sentetik ecza, 15 bin 666 Paket Kaçak Sigara, 265 Şişe Kaçak İçki, 22 Kilo 50 Gram Kaçak Tütün ve 1 adet Sahte Kimlik Kartı, 1 adet Sahte Silah Taşıma Ruhsatı ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların hız kesmeden devam ettiği dile getirildi.