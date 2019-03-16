0553 313 94 23

Rize’de amatör maçta olay çıktı

Rize Süper Amatör Küme’de 1-1’lik Güneyspor-Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından olay çıktı.

16 Mart 2019 Cumartesi 20:54
Rize’de amatör maçta olay çıktı

Rize Süper Amatör Küme’de 1-1’lik Güneyspor-Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından olay çıktı.


Çayeli İlçe Stadı’nda oynanan maçın ardından futbolcu Akif Yılmaz, hakemin üzerine yürüyünce saha karıştı. Hakemin üzerine yürüyen futbolcusu Akif Yılmaz’a engel olmak isteyen Çamlıhemşin Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Çamanka dengesini kaybederek yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan Çamanka, oyuncusunu sakinleştirmeyi güçlükle de olsa başardı. Olaylar güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden bastırılırdı.


Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de ev kurşunlama iddiası
    1. Kayseri'de ev kurşunlama iddiası
    2. Avusturya'da "Irkçılığa Başkaldır"..
    3. Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni..
    4. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 -..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kulağını..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
    8. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    9. Burak Yılmaz durdurulamıyor!
    10. Nevruz tatili için gelen İranlılara..
    11. Maçın ardından
    12. "Türk mutfağı kültürel diplomasinin en..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    14. Rize’de amatör maçta olay çıktı
    15. Şehit edilen Müslümanlar için..
    16. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın..
    17. "Türkiye liderini bulmuştur, o liderin..
    18. İstanbul, Ayasofya önünde Yeni..
    19. "CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı"
    20. Erdoğan, kendisinin adını kullanarak..
    21. Güneş’in jokeri Adem Ljajic!
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    23. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    24. Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor..
    25. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    26. Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la..
    27. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    28. Necip 33 dakika sahada kaldı!
    29. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    30. Fenerbahçe'den CAS bilgilendirmesi
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler