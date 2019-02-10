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Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi

Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, 8 katlı apartman, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı- AFAD Müdürü Şakir Kurk:- "Bu akşam kalacak yeri olmayan vatandaşlarımı misafirhanelere yerleştiriyoruz. Yarın gerekli rapor çalışmasının ardından değerlendirme yapacağız ama hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacaktır"

10 Şubat 2019 Pazar 19:13
Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi

RİZE ((AA) - Rize'de duvarlarında çatlaklar meydana gelen 8 katlı apartman boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi Cami Sokağı'nda bulunan 8 katlı Kent Apartmanı'nın iç ve dış duvarlarında, akşam saatlerinde çatlamalar meydana geldi.

Binanın hafif yan yattığını hisseden bazı apartman sakinleri, kısa sürede evlerini boşaltarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine Rize Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek binayı tamamen tahliye etti.

Ekipler, emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldığı binaya kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

AFAD Müdürü Şakir Kurk, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın meydana geliş sebebinin araştırıldığını belirterek "Devletimiz kimsenin mağdur olmasına izin vermeyecektir. İlk olarak bu akşam kalacak yeri olmayan vatandaşlarımı misafirhanelere yerleştiriyoruz. Yarın gerekli rapor çalışmasının ardından değerlendirme yapacağız ama hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacaktır." dedi.

Olayın yaşandığı anda apartmanda bulunan Ali Karali, annesi ve eşini alarak dışarı kaçtıklarını anlattı.

Bölgede yapılan çalışmalar nedeniyle binanın çevresinden toprak çıkarıldığını söyleyen Karali, "Belediyeye gerekli müracaatımızı yapmıştık ama sonuç alamamıştık. Maalesef bu olay başımıza geldi." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 19:13
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