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Korona Virüs Rize'de 66 kişi yurda yerleştirildi
Korona Virüs

Rize'de 66 kişi yurda yerleştirildi

Rize'de karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 66 kişi yurda yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:10:00 -
Rize'de 66 kişi yurda yerleştirildi

Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerine devam ederken, vaka sayısında bir dönem artış oldu.

Maske ve kural ihlalleri vaka sayısının artmasında kaynak oldu.

Rize'de karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 66 kişi yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak karantina kuralını ihlal eden 66 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, kurallara uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı, adli işlem de başlatılacağı belirtildi.

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