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Rize'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:57
Rize'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giren 32'si Pakistanlı ve 13'ü Afganistanlı olmak üzere 45 düzensiz göçmen tespit edildi.

Gözetim altına alınan düzensiz göçmenlerin, Iğdır ve Van üzerinden Fındıklı'ya geldikleri, Avrupa ülkelerine geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilecekleri bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  1. Iğdır
  2. Van
  3. düzensiz göçmen
  4. Rİze

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  • Ahmet Ahmet 46 dk önce
    Bu ülkenin sahipleri Suriyeliler mi sormak lazım?

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