Rize'de 2 çocuk kayboldu... Arama çalışmaları sürüyor
RİZE’nin Fındıklı ilçesinde akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için arama çalışması başlatıldı.02 Mayıs 2019 Perşembe 06:17
Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi’ndeki evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu.
Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçede kayıp çocuklar her yerde aranıyor.
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