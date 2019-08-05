Rize’de 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha beldesinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi sel sularında kayboldu.

Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrasında Salarha beldesinde bir araç dere taşması sonucunda sele kapıldı, araçta bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi sel sularında kayboldu.



Rize’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Salarha beldesinde bir araç derenin taşması sonucunda sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi kurtarılırken, 1 kişinin sel sularına kapılarak kaybolduğu iddia edildi. Kaybolan vatandaş için arama çalışmaları başlatıldı.



Olay anını gören Dinçer Topal isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “3 araba peş peşe gidiyordu. Bir tanesi sola doğru yanaştı iyice. Bağırdık. Aracı yola almaya çalışıyordular. Su bir anda geldi aldı onu. İki kişiyi kurtardık, bir kişiyi su aldı. Araçtakileri kurtardık. Aracı gördük, bağırdık. Bir kişi aracı dayanıyordu. Su baya artmıştı. Aracı kurtarmak için dayanırken çukura düştü. Suya kapılarak, su aldı getirdi onu. Sadece kafasını gördüm.” dedi.

Öte yandan bölgede şiddetli yağmur devam ediyor.

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