0553 313 94 23

Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

01 Eylül 2019 Pazar 12:48
Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Rize ve Artvin çevrelerinde yarın kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Trabzon'un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Artvin ve Rize'de beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:48
  1. Artvin
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. Rİze
  4. yağış uyarısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiş
    1. Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimi ve..
    2. Antalya'da kapkaç zanlısı yakalandı
    3. Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu
    4. Fotoğrafçılık kursuyla hayata farklı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin,..
    6. Baba ve oğlu kavgada bıçaklandı
    7. Erdoğan: "Adalet altyapısını ve..
    8. İspanya'da tren ve hava ulaşımındaki..
    9. Rize ve Artvin için kuvvetli yağış..
    10. Haftanın tarihine bakış
    11. Vali Çakacak’ın 2 Eylül mesajı
    12. Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimiyle..
    13. Gürültü kavgasında kan aktı
    14. Taksilerde zamlı tarife bu gece başlıyor
    15. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    16. Antalya'da 'pes artık' dedirten olay!..
    17. Almanya'da koalisyon çatlıyor! Önemli..
    18. Kırklareli'de ürküten görüntü!
    19. Kayseri'de kamyon evin üzerine devrildi
    20. Tatvan Belediyesinin yaz etkinlikleri..
    21. Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni..
    22. Eskicide çıkan yangın 3 binaya sıçradı
    23. Fırat’ın incisi Rumkale balonlarla..
    24. Çavuşlu ve Çıraklı köprüsünde..
    25. Barınma merkezi bin 72 kişiye sıcak..
    26. Rusya'dan Amerika'ya son dakika..
    27. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
    28. Olten Filarmoni Orkestrası, Bağbozumu..
    29. Ford Otosan Eskişehir Yarı..
    30. Tekstilcilerin Rusya hamlesi
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”