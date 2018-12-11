Rize Valisinden saldırıya ilişkin açıklama

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırıya ilişkin, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin çok sevilen, çok başarılı, herkesin kardeşi, dostu olduğunu belirterek, "Altuğ müdürümüz şehit olmuştur. İki arkadaşımız yaralıdır." ifadelerini kullandı.

Hastanede demeç verdi

Çeber, Rize Devlet Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananların çok elim, herkesi, memleketi üzen bir olay olduğunu belirterek, "Çok sevilen, çok başarılı, çok kıymetli, hepimizin kardeşi, dostu, arkadaşı Altuğ müdürümüz şehit olmuştur. İki arkadaşımız yaralıdır. Biri personel şube müdürümüz, diğeri Altuğ müdürümüzün koruması." ifadesini kullandı.

Olayı gerçekleştirenin, Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi olduğunu kaydeden Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün emniyetin görüş günü. Herkese sarılan, kucaklayan Altuğ müdürümüz arkadaşlarla görüşüyor, o arkadaşla da görüşüyor. Arkadaş dememek lazım, onunla da görüşüyor. Görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla beraber görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, tabii bu bir polis memuru. Silahını, teçhizatını dışarıdan aldıktan sonra ani, hızlı bir şekilde makama geri dönüyor, sonra hiçbir şey demeden orada Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, daha sonra da müdahale için gelen koruma arkadaşı yaralıyor. Altuğ müdürümüz buraya geldiğinde de maalesef durumu oldukça ağır geldi, ben de yanındaydım. Arkadaşlar her türlü müdahaleyi yaptı ama maalesef biraz önce kaybettik. Şehit oldu, mekanı cennet olsun. Hepimizin sevdiği kardeşimiz, arkadaşımız. Hepimiz çok üzgünüz."

Vali Çeber, bilgilerin henüz çok taze olduğuna işaret ederek, "Yanıltmamak lazım, yanlış bir şey söylememek lazım. İlk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. O tip talepleri olmuş. Tabii planlama var, herkesin bir görevi var, yapmamız gereken şeyler var. Sanırım bu uygun görülmemiş. Buraya da konuyu görüşmeye gelmiş. Muhtemelen içeride beklediği sonucu alamamış. İlk etapta o şahısla ilgili, ben ona polis memuru diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz sakin, kendi halinde bilinen biri. Tabii o bunun cezasını çekecek ama olan Altuğ müdürümüze, teşkilatımıza, arkadaşlarımıza oldu." diye konuştu.

Çeber, yaralıların durumunun nispeten iyi olduğunu ve ameliyata alındıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren İ.S'nin, kendisine müdahale etmeye çalışan ve olayda yaralanan koruma memuru Yiğit Can Köksal tarafından ayağından vurularak yaralandığı öğrenildi.