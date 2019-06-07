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Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu ilçesindeki turizm alanlarını inceledi

Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu ilçesinde yer alan Arapdüzü ve Handüzü mesire alanlarını yerinde inceledi.

07 Haziran 2019 Cuma 18:25
Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu ilçesindeki turizm alanlarını inceledi

Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu ilçesinde yer alan Arapdüzü ve Handüzü mesire alanlarını yerinde inceledi.


Vali Çeber, Güneysu ilçesinde yer alan Arapdüzü ve Handüzü mesire alanlarında yapımı devam eden tesisleri yerinde inceleyerek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında mesire alanlarında piknik yapan ve doğal güzellikleri görmek için oraya gelen vatandaşlarla sohbet eden Vali Ceber, Çamlıca köyünü de ziyaret etti. Vali Çeber, köyde bulunan sodalı su kaynağı ve tarihi Çamlıca Camiini ziyaret ederek buralarda da incelemelerde bulundu.


İncelemeler sonrasında Karadeniz Bölgesinin turizm açısından çok büyük öneme sahip olduğu ve bu bölgede yer alan iller içerisinde Rize’nin ayrı bir konumda olduğunu dile getiren Vali Çeber, "Karadeniz bölgesi deniziyle, doğasıyla, insanıyla çok güzel bir bölge. Rize’nin de dört bir tarafı ayrı bir güzelliğe sahip. Valilik olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla Rize’nin bu güzelliklerini insanlara tanıtmayı bu tanıtımları yaparken de Rize’nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin zarar görmemesi ve korunmasını hedefliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 18:25
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